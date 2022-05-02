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Петр Бирюков: В Москве отремонтировали корпус № 6 Боткинской больницы

Анастасия Колоскова
Город
Петр Бирюков: В Москве отремонтировали корпус № 6 Боткинской больницы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Завершен капремонт корпуса № 6 Боткинской больницы. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В настоящее время в здании проводятся комплексные испытания инженерных систем и оборудования, в том числе вентиляции, кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения. После их завершения начнется подготовка медучреждения к открытию и приему пациентов, — рассказал заммэра.

По его словам, площадь кирпичного здания 1911 года постройки составляет 977 квадратных метров. До начала работ часть его конструкций была в неудовлетворительном состоянии, требовалась замена инженерных систем.

Бирюков отметил, что в корпусе отреставрировали фасад и кровлю, а также восстановили лестницу. Специалисты коммунального хозяйства провели работы по устройству систем вентиляции, отопления, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, пожарной сигнализации, пожаротушения, установке охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

В помещениях установили 76 новых окон, соответствующих исторической конфигурации. Их рамы и переплеты изготовили из дуба. В подвале здания и на первом этаже восстановили полукруглые лучковые своды, которые получили название «своды Монье». Заммэра уточнил, что они были законсервированы и закрыты подвесным потолком с целью обеспечения сохранности.

Модернизация Боткинской больницы является одним из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, реализуемого столичным правительством, напомнил руководитель Комплекса городского хозяйства.

Ремонт Петр Бирюков Больницы
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