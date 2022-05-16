«Полярный диктант»: неделя Арктики начнется в столичных школах с 16 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неделя Арктики начнется в столичных школах 16 мая. Цикл мероприятий будет посвящен Дню полярника и 280-летию со дня открытия мыса Челюскин.

В рамках тематических уроков ученики смогут принять участие в квизах об Арктике, написать «Полярный диктант» и многое другое.

Кроме того, интересные факты об Арктике можно узнать на портале «Школа. Москва» и на Московском образовательном канале. Пользователи смогут найти там онлайн-тесты, тематические мультипликационные фильмы и видео о путешествиях на Северный полюс.

— Ежегодно во всех мероприятиях экспедиции, проходящих в Москве, принимают участие 20–30 тысяч человек. Это дети разного возраста, — рассказал руководитель Большой арктической экспедиции Матвей Шпаро, слова которого приводят на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что ученик столичной школы стал абсолютным победителем 56-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (ММО-56). Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени Ломоносова. Уточняется, что олимпиада проходила в очном формате в Ташкенте. Члены российской команды завоевали десять медалей, в числе которых пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.