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Рябков назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой с последствиями

Полина Долганова
В мире
Рябков назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой с последствиями
Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, альянс должен отдавать себе в этом отчет. Об этом он сообщил в понедельник, 16 мая.

— Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями, — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, в мире возрастает общий уровень военной напряженности, и при этом становится меньше предсказуемости. Представитель МИД добавил, что «здравый смысл приносится в жертву» в пользу фантомных представлений о ситуации.

До этого председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свои военные мощности на границе с Финляндией, если Хельсинки примет решение о вступлении в альянс и если на территории Финляндии разместятся ударные вооружения НАТО.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

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