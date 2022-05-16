Названы способы облегчения зубной боли

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Зубная боль бывает разной, и справиться с ней помогают не только медицинские препараты, но и бытовые. Например, соль, сода или минеральная вода, сообщила стоматолог-терапевт Елена Ремезова.

Она отметила, что причин для появления зубной боли может быть несколько.

— Если взять самое примитивное, то это дырка в зубе. Зуб заболел, скорее всего, от того, что человек что-то поел, в эту дырку забилась еда, почистить возможности нет или просто не захотели, — пояснила она в комментарии РИАМО.

В этом случае до обращения к врачу нужно промыть, прочистить эту дырку и прополоскать. Для этого можно развести соду или взять минеральную воду.

Что касается медикаментов, то от боли могут помочь таблетки из нестероидных противовоспалительных.

Она также добавила, что боль в зубе — необязательно знак того, что его придется удалять. Бывает, что оголилась шейка зуба, и человек жалуется на то, что ему больно есть сладкое, кислое. В этом случае необходимо приобрести зубную пасту для снижения чувствительности. Также имеются минерализующие гели, которые помогают снизить неприятные ощущения.

Главный внештатный специалист-стоматолог Игорь Золотницкий поделился тем, что прием лекарственных средств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов.