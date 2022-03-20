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Стоматолог Золотницкий: Лекарства, возраст и окружающая среда влияют на цвет зубов

Виктория Храменкова

Общество
Стоматолог Золотницкий: Лекарства, возраст и окружающая среда влияют на цвет зубов
Фото: Pexels

Главный внештатный специалист стоматолог Игорь Золотницкий поделился, что прием лекартвенных средств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут повлиять на цвет зубов. Однако нормальным цветом эмали является полупрозрачный и молочно-белый оттенок.

Также он объяснил, что к потемнению эмали может привести употребление, кофе, чая или же газировки.

— Также есть системные болезни, влияющие на состояние зубов: некоторые патологические состояния, например, нарушение обмена веществ, приводят к потемнению, или, наоборот, обесцвечиванию дентина. Проведение определенных медицинских процедур, например, химиотерапия может привести к изменению природного оттенка, — передает РИА Новости слова стоматолога.

Помимо этого, антидепрессанты, антигистаминные средства, таблетки, регулирующие кровяное давление — являются лекарствами, которые могут повлиять на цвет зубов.

Специалист также рассказал о способах отбеливания зубов. Существует химическое, ультразвуковое отбеливание, лазерное, внутриканальное, фотоотбеливание и альтернативные технологии.

— В домашних условиях можно отбелить зубы при помощи отбеливающих паст, полосок, карандашей, кап, — заключил стоматолог.

17 марта главный стоматолог Петербурга, президент стоматологической ассоциации России Андрей Яременко пояснил, с чем на самом деле связан рост стоимости стоматологических услуг и есть ли шанс, что цены снизятся в будущем.

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