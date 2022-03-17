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Главный стоматолог Петербурга оценил перспективы снижения цен в клиниках города

Ирина Игнатенко

Общество
Главный стоматолог Петербурга оценил перспективы снижения цен в клиниках города
Фото: Pexels

Главный стоматолог Петербурга, президент стоматологической ассоциации России Андрей Яременко пояснил, с чем на самом деле связан рост стоимости стоматологических услуг и есть ли шанс, что цены снизятся в будущем.

Самой главной причиной резкого скачка цен специалист считает нарушение системы снабжения. Как только будут решены вопросы с поставками материалов или будет наращиваться их производство внутри страны, цены будут снижаться.

— Сейчас в некоторых клиниках произошло повышение в 100 и даже 200 процентов. Но это под давлением избыточного спроса. Если установится логистика, подорожание будет 20–30 процентов примерно», — подчеркнул главный стоматолог Петербурга в комментарии «Невским новостям».

Андрей Яременко выразил уверенность в том, что есть возможность заменить многие материалы, которые раньше везли из-за рубежа, российскими аналогами. Речь идет о компонентах для пломбирования, имплантатах и ортодонтических аппаратах.

До этого стоматолог Владимир Лосев в беседе с «ВМ» объяснил, в чем разница между дорогой и дешевой зубной пастой.

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