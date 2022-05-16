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Панин рассказал, как отказался от сотрудничества с Михалковым из-за гулянок

Анастасия Колоскова
Общество
Панин рассказал, как отказался от сотрудничества с Михалковым из-за гулянок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Алексей Панин рассказал, как получил перспективное предложение от известного режиссера Никиты Михалкова, однако упустил свой шанс из-за разгульного образа жизни.

— Мы когда «Жмурки» снимали, Михалков нам с Дюжевым предложил вступить в Союз кинематографистов. Дюжев на следующий же день собрал документы, пошел к Никите Сергеевичу. И он дальше стал сниматься у Михалкова, они стали общаться. А у меня уже какой-то роман, какая-то гулянка. Я жил так, как меня несло, — признался артист во время интервью для одного из YouTube-шоу.

Панин уже почти два года живет в Испании. Раньше он часто бывал на родине, где его приглашали на съемки. Однако после скандальных высказываний и выходок Панина его репутация оказалась испорчена, а предложения о работе перестали поступать. Это заставило актера проанализировать свой образ жизни. По его словам, он упустил время, когда нужно было задумываться о будущем, пишет Пятый канал.

Ранее актер признавался, что ему не хватает денег на еду для дочери Анны, которая проживает с ним в Испании. Панин сетовал, что с 2015 года в его отношении «идет волна хейта» и ему закрыли вход на все федеральные каналы. В настоящее время артист ищет новые способы заработка. Он подчеркнул, что карьера в зарубежной киноиндустрии ему не подходит, так как на главные роли его брать никто не собирается, а второстепенных персонажей сам Панин играть не хочет.

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