СМИ: Аэропорты попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ассоциация «Аэропорт» предложила разрешить использование иностранного оборудования с истекшим сроком службы для досмотра багажа и пассажиров. Письмо с соответствующей просьбой было направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

В организации отметили, что инициатива даст аэропортам возможность использовать оборудование, которое невозможно обновить из-за санкций в отношении России.

В письме уточняется, что британской, немецкой и финской техникой оснащены около 90 процентов российских аэропортов.

— Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях — к непреднамеренным ошибкам, — говорится в письме, которое цитирует газета «Коммерсантъ».

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.