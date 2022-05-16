В России выявили 4543 случая коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 4543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили на портале Cтопкоронавирус.рф.

За прошедший день в РФ от ковида скончались 89 граждан, еще 1127 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели от ковида 5379 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

5 мая Минздрав Российской Федерации зарегистрировал новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир». Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель — АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации против COVID-19. Для обеспечения лучшей защиты необходимо переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, уверен директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.