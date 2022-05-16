Врач рассказал, при каком виде сыпи нужно срочно обращаться за медицинской помощью
Сыпь всегда указывает на ухудшение состояния организма. Но есть такие варианты сыпи, которые должны насторожить каждого, так как на обращение к врачам есть считаные часы. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.
Сыпь — это патологические элементы на коже или слизистых оболочках, которые отличаются от нормального покрова. Они могут быть иной текстуры, цвета. Самая опасная сыпь носит название менингококцемия.
— Это проявление тяжелого течения менингококковой инфекции. Есть те, у кого из-за особенностей иммунитета инфекция протекает быстро и смертельно. У таких пациентов и появляется сыпь, похожая на кровоподтеки, — пояснил он в комментарии «Царьграду».
В этом случае сыпь будет проявляться в виде крупных красных пятен, похожих на родимые. Цвет у нее темно-красный. Пятна могут быть крупными, чаще всего они не круглой, а сложной формы — будто растекающиеся пятна.
При появлении подобной сыпи необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
При тяжелом течении болезни после заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» у человека может появиться сыпь. Также этот симптом характерен для тех людей, у которых есть склонность к аллергии. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.