Врач рассказал, при каком виде сыпи нужно срочно обращаться за медицинской помощью

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Сыпь всегда указывает на ухудшение состояния организма. Но есть такие варианты сыпи, которые должны насторожить каждого, так как на обращение к врачам есть считаные часы. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Сыпь — это патологические элементы на коже или слизистых оболочках, которые отличаются от нормального покрова. Они могут быть иной текстуры, цвета. Самая опасная сыпь носит название менингококцемия.

— Это проявление тяжелого течения менингококковой инфекции. Есть те, у кого из-за особенностей иммунитета инфекция протекает быстро и смертельно. У таких пациентов и появляется сыпь, похожая на кровоподтеки, — пояснил он в комментарии «Царьграду».

В этом случае сыпь будет проявляться в виде крупных красных пятен, похожих на родимые. Цвет у нее темно-красный. Пятна могут быть крупными, чаще всего они не круглой, а сложной формы — будто растекающиеся пятна.

При появлении подобной сыпи необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

При тяжелом течении болезни после заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» у человека может появиться сыпь. Также этот симптом характерен для тех людей, у которых есть склонность к аллергии. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.