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Китай призвал страны G7 сосредоточиться на мире, прекратить вводить незаконные санкционные меры и провоцировать цветные революции в других государствах. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь.

— Мы призываем страны «Большой семерки» прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к «порогу» других стран для демонстрации своей силы, — отметил представитель ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

14 мая заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России все равно, будут ли признаны изменения границ Украины странами G7. По его словам, G7 продолжит вести «скрытую войну» с Россией, поставляя Украине оружие, вместо того чтобы заниматься своими внутренними проблемами.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что слова лидеров стран «Большой семерки» о намерении «не допустить победы» России можно расценить как признание успехов спецоперации на территории Украины.