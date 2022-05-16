Звезда фильма «Небо Москвы» актриса Нина Мазаева умерла на 102-м году жизни

Кадр из х/ф «Небо Москвы», реж. Юлий Райзман, «Мосфильм», 1944 г

Актриса театра и кино Нина Мазаева ушла из жизни в возрасте 101 года. Об этом сообщила директор Дома имени М. Г. Савиной Наталья Чибирева.

Нина Мазаева родилась в новосибирском селе Легостаево. В 1943 году, будучи студенткой ВГИКа, актриса снялась в главной роли в фильме «Небо Москвы». Эта работа принесла ей популярность у отечественных зрителей.

На счету Мазаевой также главная роль в картине «Остров Безымянный».

Нина Яковлевна в разные годы играла на сценах Ленинградского областного театра, театра Ленинского комсомола и театра «Патриот». В 2000 актриса вышла на пенсию.

По словам Чибиревой, Нина Мазаева до конца жизни сохраняла ясность рассудка и продолжала общаться с молодыми актерами. Столетие актрисы торжественно отметили в декабре 2021 года в Доме ветеранов сцены.

Близкие Мазаевой вспоминают о не как о честном и порядочном человеке, прекрасно знающим свое дело, пишет «МК».