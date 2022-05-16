Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна осуждена за продажу конфискованного авто

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Жена бывшего главы Серпуховского муниципального района Шестуна осуждена за продажу конфискованного автомобиля. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, в марте 2019 года автомобиль марки «Вольво», зарегистрированный на Юлию Шестун, был арестован судом. Кроме того, к аресту прилагался запрет распоряжения транспортным средством. Судом было принято решение обратить авто в доход Российской Федерации.

Однако супруга экс-чиновника продала машину, обманув покупателей и нарушив распоряжение суда.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Суд признал Юлию Шестун виновной в совершении данного преступления и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ее муж, Александр Шестун, был арестован в июне 2018 года по подозрению в коррупции. На тот момент он занимал пост главы Серпуховского района Московской области.

Позже Следственный комитет предъявил ему обвинение во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие установило, что в 2003–2018 годах мужчина создал через доверенных лиц 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Шестун все отрицает и считает, что его преследуют в связи с его планами переизбраться на пост главы района.

По искам Генеральной прокуратуры у чиновника конфисковали недвижимость, авто, речной транспорт и другое имущество на сумму около 11 миллиардов рублей. ГП полагает, что Шестун вывел все эти активы из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства.

В декабре 2020 года суд признал Шестуна виновным и приговорил его к пятнадцати годам колонии строгого режима, а также назначил штраф на 49 миллионов рублей. Кроме того, после отбывания срока наказания чиновник не сможет работать во власти следующие восемь лет.