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Три трамвайных маршрута задерживаются на Варшавском шоссе

Елена Самойлова
Город
Три трамвайных маршрута задерживаются на Варшавском шоссе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Трамваи № 3, 16 и 47 задерживаются на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 16 мая.

Уточняется, что заминка произошла в районе остановки «Новоданиловский проезд – Академия водного транспорта».

— Маршруты временно изменены. Следите за объявлениями водителей, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также 16 мая на востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого загорелся один из столкнувшихся автомобилей.

изменение маршрута изменение в расписании расписание и маршруты
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