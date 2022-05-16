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Посол РФ заявил, что торговые отношения России и Финляндии «обрушились» из-за санкций

Полина Долганова
В мире
Посол РФ заявил, что торговые отношения России и Финляндии «обрушились» из-за санкций
Фото: Depositphotos

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что двухсторонние отношения между Москвой и Хельсинки в секторе торговли и экономики «обрушились» из-за санкций, введенных Западом в отношении РФ.

— Товарооборот резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка, — заявил Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что процесс восстановления отношений между странами займет много времени и будет иметь достаточно болезненный характер.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

Кроме того, некоторые западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. К санкциям также присоединилась Финляндия. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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