Песков: В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) и планируют анализировать возможные последствия. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы не думаем, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что власти России будут оценивать ситуацию с точки зрения национальной безопасности, которая должна обеспечиваться в полной мере, передает РИА Новости.

До этого председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свои военные мощности на границе с Финляндией, если Хельсинки примет решение о вступлении в альянс и если на территории Финляндии разместятся ударные вооружения НАТО.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.