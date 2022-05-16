Нового председателя партии ЛДПР выберут на съезде 27 мая

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Съезд партии ЛДПР, на котором планируют выбрать нового лидера фракции, запланирован на 27 мая. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил врио руководителя партии Леонид Слуцкий.

— В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР, — уточнил он.

Отмечается, что это будет первый съезд партии, который состоится без основателя фракции Владимира Жириновского, передает РИА Новости.

Российский политик и лидер партии руководил ЛДПР более тридцати лет.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Депутат почти два месяца до этого провел в Центральной клинической больнице с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

В этот же день стало известно, что врио руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. В партии уточнили, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.