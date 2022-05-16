Воробьев предложил вовлечь в оборот неиспользуемое имущество в регионе

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Для поддержки экономики Московской области необходимо задействовать неиспользуемые объекты или земельные участки. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Еще одна важная деталь в части поддержки экономики — неиспользуемое имущество. Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности и которые мы должны активно вовлекать в оборот, — подчеркнул он.

Воробьев дал поручение министру имущественных отношений Подмосковья Наталье Адигамовой собрать информацию о подобных объектах в регионе и предоставить ее предпринимателям, которые намерены открывать или расширять производство, реализовывать новые проекты, передает «360».

В ходе совещания с зампредами губернатор подчеркнул, что регион работает над привлечением инвесторов, поддержкой малого и среднего бизнеса и развитием взаимодействия в проектах импортозамещения.

До этого Андрей Воробьев поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес.