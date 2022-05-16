Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановлено

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Восстановлено движение трамваев на Варшавском шоссе. б этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 16 мая.

Трамваи ходят в обычной режиме после задержки.

Заминка произошла в районе остановки «Новоданиловский проезд – Академия водного транспорта» — три трамвайных маршрута задерживались.

До этого 16 мая на востоке Москвы произошло ДТП, в результате которого один из столкнувшихся автомобилей загорелся.