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Собянин рассказал о ходе реконструкции клеверных развязок на МКАД

Александр Афонин
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Собянин рассказал о ходе реконструкции клеверных развязок на МКАД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Специалисты продолжают работы по реконструкции клеверных развязок на МКАД. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 мая.

— Делаем направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами. Новые конструкции пропускают на треть машин больше, — сказал он.

Мэр столицы отметил, что за последние 10 лет на Кольцевой автодороге появилось 18 новых развязок. Сейчас специалисты работают еще над четырьмя. Они расположатся на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотня.

Планируется, что каждый из участков увеличит пропускную способность и улучшит доступность других районов и дорог столицы, отметил глава города в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходной набережной Москвы-реки в районе Москворечье-Сабурово. Отмечается, что речь идет о благоустройстве участка площадью 18,5 гектара от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского парка.

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