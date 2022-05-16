Подмосковье планирует поддержать «Макдональдс» при переходе под управление российского бизнеса

Фото: Вечерняя Москва

Власти Подмосковья окажут поддержку сети McDonald’s при переходе под управление российских партнеров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Когда сеть запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Какой бы ни был бренд и новый владелец, для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании, — отметил он.

По его словам, в подмосковных ресторанах этой сети быстрого питания работают почти 10 000 человек, передает «360».

Он добавил, что в регионе около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в стране.

Ранее стало известно, что McDonald’s хочет вернуться в Россию в июне под новым брендом. Меню в ресторанах планируют сохранить прежним, передает Life.ru.

Как приготовить любимые блюда из меню сети заведений быстрого питания дома и не навредить организму, «Вечерней Москве» рассказал шеф-повар, телеведущий Александр Белькович.