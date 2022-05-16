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Минпромторг: Renault Duster в России может производиться под брендом Lada

Евгений Белоусов
Технологии
Минпромторг: Renault Duster в России может производиться под брендом Lada
Фото: shutterstock

Автомобиль Renault Duster в России может производиться «АвтоВАЗом» под брендом Lada. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в понедельник, 16 мая.

— Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

23 апреля стало известно, что Renault планирует продать свою долю в «АвтоВАЗе». В мае французская компания хочет перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Собственником завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга.

Российский автомобильный рынок переживает не самые лучшие времена. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, которые рассказали, чего ожидать в будущем и стоит ли в текущий момент покупать новую машину. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что будущее авторынка в стране довольно неопределенное.

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