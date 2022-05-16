Юрист пояснил, как доказать факт незаконного увольнения

Фото: depositphotos

Если на работника надавило начальство и заставило написать заявление на увольнение по собственному желанию, то такое решение признается недействительным. Об этом сообщил юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

Он отметил, что судебная практика сильно изменилась за последние годы, сотрудникам стало проще доказывать тот факт, что заявления были написаны ими под давлением.

Юрист добавил, что самым простым доказательством незаконного увольнения в суде может быть аудиозапись разговора с начальником на диктофон. Работник имеет право записывать разговор с целью фиксации противоправных действий. Также суд принимает во внимание предоставленные переписки в мессенджерах.

Кофанов напомнил, что уволить человека просто так нельзя. Для этого нужны доказательства нарушений трудовой дисциплины сотрудником, передает «Радио 1».

Уровень безработицы в столице на сегодняшний день составляет 0,4 процента. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 27 апреля.