Фото: Пресс-служба ЦППК

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Снегири Карта всех событий

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала капитальный ремонт на станции Снегири. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Работы начнутся с демонтажа асфальтового покрытия на платформе, вместо которого будет уложена брусчатка. Также будут заменены плиты перекрытий и фундаментные блоки.

Кроме того, специалисты обновят ограждения и сходы, поставят урны и лавочки, установят новейшее светодиодное освещение.

В настоящее время на станции возведен строительный городок, а для удобства пассажиров на время ремонта будут установлены деревянные настилы. Работы планируется завершить к концу 2022 года.

В майские праздники поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались более 12,2 миллиона пассажиров. Отмечается, что наиболее востребованными стали поезда Ярославского направления.

27 апреля специалисты завершили реконструкцию платформы на станции Кабаново Горьковского направления. Для удобства пассажиров установлены навесы от осадков, заменено освещение, установлена система оповещения, табло и стойки экстренной связи.