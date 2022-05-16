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Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО
Фото: Pixabay

Официальное решение о подаче Швецией заявки на членство в Североатлантическом альянсе (НАТО) принято правительством королевства. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник, 16 мая.

— На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление, — заявила она.

По словам Андерссон, решение о подаче заявки на вступление в Альянс было поддержано подавляющим большинством голосов, передает ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает России. Однако расширение военной инфраструктуры Альянса вызовет ответные действия со стороны Москвы.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии России. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны России.

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