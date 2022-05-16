Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ОК и ФКС России запускают серию видеороликов о мифах в киберспорте

Анастасия Колоскова
Общество
ОК и ФКС России запускают серию видеороликов о мифах в киберспорте
Фото: Пресс-служба соцсети Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Федерацией компьютерного спорта России запускают совместный образовательный проект «Киберспорт — это ОК!», ориентированный на неравнодушных родителей. Эксперты в формате видеоинтервью расскажут об отличиях киберспорта от гейминга, а также почему компьютерный спорт можно приравнять к традиционному.

Пользователи соцсети узнают об особенностях профессии киберспортсмена, полезных навыках, развивающихся при занятиях, и перспективах индустрии. В рамках проекта будет выпущена серия интервью с ведущими экспертами в области киберспорта. Среди них президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, киберспортивный комментатор Ильдар Галеев, спортивный психолог Надежда Сидорова, спортсмены и победители турниров Дмитрий Лопаткин, Павел Калашников, Антон Кленов, а также депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев.

Пользователи ОК смогут увидеть ролики в официальной группе «Федерации компьютерного спорта России» в соцсети. Они станут доступны с 16 мая в специальном плейлисте.

— Киберспорт — это уникальная вещь, потому что он находится на стыке трех направлений: технологий, спорта и шоу. Последнее особенно важно, ведь за внимание зрителя киберспорт конкурирует не только с другими видами спорта, но и с кино или театром, — отметил президент ФКС России Дмитрий Смит.

В апреле стало известно, что в рамках поддержки киберспорта Федерация компьютерного спорта России предложила давать спортсменам отсрочку от службы в армии.

Видео киберспорт Одноклассники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские пришли за своим

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Надувать щеки не надо и одуванам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мягко выражаясь, чувства не учли

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Все мнения
О проекте