ОК и ФКС России запускают серию видеороликов о мифах в киберспорте

Фото: Пресс-служба соцсети Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Федерацией компьютерного спорта России запускают совместный образовательный проект «Киберспорт — это ОК!», ориентированный на неравнодушных родителей. Эксперты в формате видеоинтервью расскажут об отличиях киберспорта от гейминга, а также почему компьютерный спорт можно приравнять к традиционному.

Пользователи соцсети узнают об особенностях профессии киберспортсмена, полезных навыках, развивающихся при занятиях, и перспективах индустрии. В рамках проекта будет выпущена серия интервью с ведущими экспертами в области киберспорта. Среди них президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, киберспортивный комментатор Ильдар Галеев, спортивный психолог Надежда Сидорова, спортсмены и победители турниров Дмитрий Лопаткин, Павел Калашников, Антон Кленов, а также депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев.

Пользователи ОК смогут увидеть ролики в официальной группе «Федерации компьютерного спорта России» в соцсети. Они станут доступны с 16 мая в специальном плейлисте.

— Киберспорт — это уникальная вещь, потому что он находится на стыке трех направлений: технологий, спорта и шоу. Последнее особенно важно, ведь за внимание зрителя киберспорт конкурирует не только с другими видами спорта, но и с кино или театром, — отметил президент ФКС России Дмитрий Смит.

В апреле стало известно, что в рамках поддержки киберспорта Федерация компьютерного спорта России предложила давать спортсменам отсрочку от службы в армии.