Суд арестовал челябинского таможенника на два месяца за вымогательство

Фото: Пресс-служба суда

Суд арестовал начальника отдела по противодействию коррупции таможни Челябинска Владимира Гефеля за вымогательство. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

По словам собеседника «ВМ», таможенник отправится в СИЗО до 14 июля текущего года.

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Владимир Гефеля обвиняют в вымогательстве и получении взяток. Мужчина действовал по определенной схеме: требовал деньги за содействие в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.

По данным СМИ, за последние два года объемы перевозок через российско-казахстанскую границу заметно увеличился. В год этот участок пересекали сотни тысяч фур, однако вопрос о контрабанде не поднимался.

До этого сообщалось о том, что гражданин РФ и гражданин Белоруссии осуждены за нелегальные поставки военной техники в Восточную Европу.