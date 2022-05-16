Гиды Московского дома национальностей проведут 18 бесплатных экскурсий

Фото: mdn.ru/o-nas/moskovskij-dom-natsionalnostej

С 1 по 30 июня Московский дом национальностей проведет 18 бесплатных экскурсий по столице. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте учреждения в понедельник, 16 мая.

Экскурсантам продемонстрируют усадьбы, которые принадлежали влиятельным купцам, знаменитым писателям и ученым. Также посетителям расскажут о тайнах и легендах Москвы, покажут важные исторические улицы и районы города. Поучаствовать в экскурсиях можно с 1 по 30 июня, каждая из них занимает около двух часов. Зарегистрироваться на участие можно на сайте Московского дома национальностей.

Москвичи также могут посетить бесплатные экскурсии, которые пройдут 21 мая в рамках акции «Дни исторического и культурного наследия». Можно будет попасть в закрытые в обычное время усадьбы, знаменитые дома и дворцы, побывать на лекциях историков и искусствоведов, а также на концертах и кинопоказах, принять участие в познавательных квестах. Всего в этот день запланировано более 150 мероприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.

Недавно руководитель галереи «Ростокино» Динара Уварова и кураторы выставки «Другие» — Уля Савич, Марго Макарова и Таша Дмитриева — рассказали об экспозиции своей галереи.