Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Последствия ДТП в ТиНАО ликвидировали. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Как отметили в ведомстве, автоавария произошла в деревне Никульское Рязановского поселения. Водитель не справился с управлением, и машина ушла в кювет, нависнув на мосту над оврагом.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные городские службы, в том числе спасатели Пожарно-спасательного центра и Московского авиацентра столицы.

— По прибытии мы деблокировали девушек из автомобиля и с помощью наших коллег из 309-го пожарно-спасательного отряда вытянули машину. Никто не пострадал, дополнительная помощь не понадобилась, — отметил старший дежурной смены спасателей Московского авиацентра.

Также в Telegram-канале департамента отмечается, что в результате произошедшего пострадавших нет. Благодаря водителю, который удерживал тормоз, автомобиль не слетел в овраг до прибытия экстренных служб.

До этого стало известно, что с 11 по 15 мая на столичных дорогах зарегистрировано 116 аварий. По данным Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали четверо, а пострадали 124 человека, среди которых 17 несовершеннолетних.