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Попавшая в ДТП на МКАД девушка-мотоциклист погибла

Юлия Курганова
Происшествия
Попавшая в ДТП на МКАД девушка-мотоциклист погибла
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

Девушка-мотоциклист погибла в результате аварии на 53-м километре внешней стороны МКАД в районе Сколковского шоссе. Об этом сообщили в понедельник, 16 мая, в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, девушка, управляя мотоциклом Honda, не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть, попав под колеса проезжающего в третьем ряду от края проезжей части автомобиля Kia Rio.

— Девушка совершала перестроение в месте проведения дорожных работ и, предварительно, не справилась с управлением, проезжая место «среза» асфальта, — сказано в сообщении.

Отмечается, что врачи продолжительное время проводили реанимационные действия, но спасти пострадавшую не удалось. Погибшей было 33 года, ее личность установлена.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

— Движение транспорта между съездами в сторону Одинцово и в сторону Сколковского шоссе сильно затруднено, — заключается в сообщении.

До этого стало известно, что с 11 по 15 мая на столичных дорогах зарегистрировано 116 аварий. По данным Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали четверо, а пострадали 124 человека, среди которых 17 несовершеннолетних.

МКАД Мотоциклы девушка
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