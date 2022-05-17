Мужчина напал на трех мальчиков в Иванове

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на трех мальчиков в Иванове. Об этом сообщается в понедельник, 16 мая, на сайте СУ СК РФ по Ивановской области.

По данным следствия, нападение произошло вечером в субботу, 14 мая. Неизвестный мужчина в подъезде многоэтажного дома распылил в лица мальчиков 11 и 13 лет перцовый баллончик. Дети получили химический ожог. Потом мужчина подошел к 12-летнему подростку и ударил его кулаком в ухо. Ребенок получил сотрясение головного мозга.

В настоящий момент назначены медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

16 мая сообщалось, что неизвестный в Москве скрылся после нападения на местного жителя. Инцидент произошел на Нагатинской набережной. Преступление было совершено на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Неизвестный нанес мужчине несколько ударов по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы, ушибы и ссадины головы.