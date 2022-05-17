СМИ: Около 300 боевиков вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен

Фото: shutterstock

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен почти 300 бойцов ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 16 мая, корреспондент телеканала RT.

Среди боевиков, вышедших с завода, порядка 50 раненых, уточнил он. В настоящее время боевиков вывозят с «Азовстали» на десяти автобусах.

Журналист также снял на видео колонну автобусов с ранеными военными, которая направляется в подконтрольную ДНР больницу Новоазовска. Раненых пленных отправили в сторону населенного пункта Еленовка.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: RT

16 мая Минобороны сообщило о достижении договоренности с военными на «Азовстали». Сейчас на территории завода введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненые украинские военные доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.