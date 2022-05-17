Эксперт из КНР сообщил о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции

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Соединенные Штаты загоняют Швецию и Финляндию в ловушку, поддерживая их членство в НАТО. Такое мнение высказал директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в издании Global Times.

Он уверен, что после вступления в Североатлантический альянс эти две страны могут оказаться в американском капкане и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Эксперт считает, что включение Финляндии и Швеции в НАТО позволит Америке использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, которые будут направлены против РФ. Но он уточнил, что ни Хельсинки, ни Стокгольм, ни Москва не планируют эскалировать ситуацию ради амбиций США.

Эти страны настроены решать возникающие между ними вопросы путем переговоров, заключил Хунцзянь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая категоричная позиция Анкары связана с тем, что власти этих стран отказались удовлетворить запрос Турции на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии РФ. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны Москвы.