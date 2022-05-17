Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт из КНР сообщил о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции

Юлия Курганова
В мире
Эксперт из КНР сообщил о ловушке, которую НАТО готовит для Финляндии и Швеции
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты загоняют Швецию и Финляндию в ловушку, поддерживая их членство в НАТО. Такое мнение высказал директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в издании Global Times.

Он уверен, что после вступления в Североатлантический альянс эти две страны могут оказаться в американском капкане и еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Эксперт считает, что включение Финляндии и Швеции в НАТО позволит Америке использовать их территорию для размещения стратегических вооружений, которые будут направлены против РФ. Но он уточнил, что ни Хельсинки, ни Стокгольм, ни Москва не планируют эскалировать ситуацию ради амбиций США.

Эти страны настроены решать возникающие между ними вопросы путем переговоров, заключил Хунцзянь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он пояснил, что такая категоричная позиция Анкары связана с тем, что власти этих стран отказались удовлетворить запрос Турции на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это сделает их возможными целями для армии РФ. По словам дипломата, обе страны сами осознают, что вступление их в альянс вызовет «зеркальные меры» со стороны Москвы.

Финляндия эксперты Швеция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские пришли за своим

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мягко выражаясь, чувства не учли

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Все мнения
О проекте