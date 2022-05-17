Один человек пострадал в аварии с участием двух машин на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Маресьева, 6к2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы, около улицы Маресьева, произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом агентству «Москва» сообщил во вторник, 17 мая, источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что авария случилась напротив дома № 6, корпус 2 по улице Маресьева. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Пострадал один человек из легковушки.

В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные городские службы. Выясняются причины и обстоятельства ДТП, передает агентство.

16 мая сообщалось, что девушка-мотоциклист погибла в результате аварии на 53-м километре внешней стороны МКАД в районе Сколковского шоссе. По предварительной информации, девушка, управляя мотоциклом Honda, не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть, попав под колеса автомобиля Kia Rio.