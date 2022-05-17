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«Мерзавец»: Губерниев раскритиковал оскорбившего спортсменку тренера Воронкова

Юлия Курганова
Общество
«Мерзавец»: Губерниев раскритиковал оскорбившего спортсменку тренера Воронкова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев оскорбил тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова, который назвал кубинскую спортсменку «Уралочки» Айламе Сесе Монталво обезьяной. Пост с жесткой критикой он опубликовал в Telegram-канале.

— Тренер Воронков молчит! И уже всем понятно, он не просто чертов расист. Он мерзавец, — заявил журналист в сообщении.

Воронков оскорбил кубинскую спортсменку во время финала чемпионата РФ по волейболу 13 мая. С тех пор тренер и представители клуба никак не прокомментировали случившееся. Всероссийская федерация волейбола проведет заседание дисциплинарной комиссии по делу Воронкова 19 мая.

В апреле стало известно, что Дмитрий Губерниев принес извинения певице Ольге Бузовой за конфликт, который разгорелся между ними во время одного из прямых эфиров, после чего знаменитости объявили о своем перемирии.

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