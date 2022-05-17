Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на юге столицы
В аварии с участием легковой машины на юге Москвы погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщил агентству «Москва» источник в экстренных службах города.
ДТП случилось в районе 1-го Кожуховского проезда, около дома № 15.
— Произошел наезд легкового автомобиля на препятствие с последующим опрокидыванием, в результате один человек погиб и трое получили травмы, — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные городские службы.
17 мая сообщалось, что один человек пострадал в аварии с участием двух машин на юго-востоке Москвы. ДТП случилось напротив дома № 6, корпус 2 по улице Маресьева. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Пострадал один человек из легковушки.