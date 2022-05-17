Синоптики пообещали дождливую погоду в Москве 17 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 17 мая, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление сохранится пониженное, температура ниже нормы на 2-3 градуса, содержание кислорода в норме.

Для многих метеозависимых людей погодные условия являются некомфортными и могут вызвать развитие метеопатических реакций, которые, чаще всего, проявляются симптомами обострения имеющихся заболеваний. Следует строго придерживаться медицинских рекомендаций, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками.

16 мая москвичей и гостей столицы попросили проявить осторожность из-за сильного ветра и дождя. Синоптики предвещают в столице сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и кратковременные дожди. Рекомендуется быть максимально внимательными на улице и держаться подальше от высоких насаждений.