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В ФРГ признали, что Латинская Америка поддерживает спецоперацию России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ФРГ признали, что Латинская Америка поддерживает спецоперацию России
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Латинской Америке воспринимают российскую специальную операцию на Украине совсем не так, как в большинстве западных стран. Такую точку зрения высказал немецкий телеканал ZDF.

Венесуэла, Никарагуа, Куба полностью поддерживают действия российских властей. В частности, венесуэльский лидер Николас Мадуро недавно сказал, что его страна уверенно стоит на стороне РФ. На Кубе во время традиционных первомайских торжеств были люди с российскими флагами и символом Z в поддержку спецоперации России.

Аргентина обвиняет западные страны в двойных стандартах. Вице-президент Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.

— Оккупируя наши Мальвинские (так в Аргентине называют Фолклендские острова — прим. «ВМ») острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно, — заявила она.

Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва считает, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.

Возможный отказ президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару приехать на саммит Америк в Лос-Анджелесе может нанести унизительный удар президенту США Джо Байдену. Мероприятие, которое задумывалась как демонстрация возрождающегося лидерства США на Западе, грозит потерей репутации для Белого дома.

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