NYT: Бойкот главами Бразилии и Мексики Саммита Америк унизительно ударит по Байдену

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Возможный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару нанесет унизительный удар их коллеге из Вашингтона Джо Байдену. Об этом пишет газета New York Times.

Мероприятие, которое задумывалась как демонстрация возрождающегося лидерства США на Западе, грозит серьезными репутационными потерями для Белого дома.

— Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом, — говорится в материале.

Критику главы Мексики вызвало решение Вашингтона, что на саммит не будут приглашены представители Кубы и президенты Венесуэлы и Никарагуа, уточняет РИА Новости.

Президент США Джо Байден подвергся критике после его заявления 10 мая о том, что в экономических бедах страны виноваты пандемия COVID-19 и лидер России Владимир Путин. Так, журналист Гай Бенсон назвал речь главы Белого дома равнодушной и апатичной.