Американцев возмутила речь Байдена с упоминанием Путина

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Американцы подвергли критике президента США Джо Байдена после его заявления 10 мая о том, что в экономических бедах страны виноваты пандемия COVID-19 и лидер России Владимир Путин. Об этом сообщило издание Fox News.

Так, журналист Гай Бенсон назвал речь главы Белого дома равнодушной и апатичной. Он назвал слова американского президента «вполне предсказуемыми», а его «лживые заявления» — «хорошо знакомыми».

О лживости слов Байдена относительно «решений» проблемы с инфляцией заявил также писатель Кайл Беккер. По его словам, главе государства не удастся «одурачить людей», так как подобная политика «не даст результата».

MRCTV отметил, что американский президент готов обвинить в инфляции «кого угодно и что угодно».

— Байден говорит, что очень серьезно относится к инфляции, а потом снова возлагает вину за нее на COVID-19 и Путина, — цитирует слова Грега Прайса РИА Новости.

Корреспондент Breitbart Чарли Спиринг подчеркнул, что лидер США «не предложил ни единого нового решения проблемы инфляции».

Американский обозреватель Эндрю Дэй в журнале Week высказал мнение, что Соединенные Штаты не отреагировали на опасения Москвы из-за расширения НАТО на восток, результатом чего стала эскалация конфликта на Украине.