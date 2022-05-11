Week: Ошибка США спровоцировала военную операцию на Украине

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Соединенные Штаты не отреагировали на опасения Москвы из-за расширения НАТО на восток, результатом чего стала эскалация конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель Эндрю Дэй в журнале Week.

По словам автора публикации, мнение о «сугубо оборонительном характере» Североатлантического альянса является ошибочным.

— Независимо от того, угрожала ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно, — заключил публицист.

Он напомнил, что накануне спецоперации на Украине Вашингтон отказался от обсуждения с Москвой тему расширения альянса. Дэй назвал этот факт «загадочным», так как лидеры западных стран в частном порядке заявляли украинское руководство, что «вы не будете членом НАТО».

Автор статьи утверждает, что Соединенные штаты «создали худший из возможных вариантов» для Украины», при котором страна окажется марионеткой НАТО на пороге РФ, но при этом не будет иметь «натовский зонтик безопасности».

По мнению Дэя, Вашингтону нужно применить усилия, чтобы Украина стала нейтральным государством, пишет РИА Новости.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, подразумевающего выделение дополнительной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.