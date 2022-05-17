Бесплатная стоянка появилась в Бескудниковском районе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

улица 800-летия Москвы, владение 4, корпус 1, строение 2. Карта всех событий

Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ликвидировали незаконную стоянку автомобилей в Бескудниковском районе. Парковку сделали общедоступной. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров во вторник, 17 мая.

— Сейчас незаконное ограждающее устройство демонтировали, и автостоянка, где может поместиться 10–15 автомобилей, стала доступна для всех горожан, — сказал он.

Жителям столицы напомнили, что для борьбы с нелегальными парковками создан чат-бот «Свободный доступ». С его помощью жители могут проверить законность ограждения. Сервис доступен в мессенджере Telegram, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне специалисты Госинспекции Москвы ликвидировали еще одну незаконную автостоянку. Она была обнаружена в Раменках, около северного вестибюля станции метро «Университет». Сотрудники ведомства установили, что участок не поставлен на кадастровый учет и не находится в обозначенных земельно-правовых отношениях. Нарушения были устранены, ограждения убраны, а территория освобождена.