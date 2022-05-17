В финале конкурса «Московские мастера» примут участие 11 шеф-поваров

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ленинская Слобода, д. 26, стр. 15. Карта всех событий

В финале конкурса «Московские мастера» по профессии «Повар» примут участие 11 человек. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк во вторник, 17 мая.

По его словам, финал конкурса пройдет 18 мая на площадке Loft Hall 3 на улице Ленинская Слобода.

— Все ценители авторской гастрономии могут стать зрителями уникального профессионального состязания «Московские мастера» по профессии «Повар». В финале конкурса лично встретятся 11 лучших поваров, которые прошли отборочный этап. В этом году темой конкурса стало осознанное потребление, — подчеркнул Немерюк.

Глава департамента также отметил, что ресторанная индустрия столицы основана на отечественной продукции.

В жюри финального этапа конкурса приглашены известные российские шеф-повара. Зрители смогут наблюдать за мероприятием как очно, так и через канал «Завтрак шефа» на YouTube, передает агентство городских новостей «Москва».

10 мая завершился фестиваль «Московская весна». На площадках была подготовлена большая развлекательная и гастрономическая программа. Так, к кулинарным мастер-классам можно было присоединиться сразу на одиннадцати фестивальных площадках. В меню — блюда полевой кухни: макароны по-флотски, гречка по-офицерски с грибами и луком, плов походный, тушеный картофель с мясом и приправами, рисовая каша с сухофруктами и, конечно, ароматный чай с чабрецом.