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Москвичам рассказали, как работают столичные НКО

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, как работают столичные НКО
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице работает более 10 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Жителям города рассказали, как городские НКО помогают москвичам и какие проекты реализуют с помощью грантов.

Проект «ПрофЗачет» Центра развития социальных проектов занимается поддержкой детей, которые растут без родителей. Сотрудники помогают раскрыть таланты и выбрать профессию. Проект помог авторам победить в конкурсе грантов «Москва — добрый город» в 2020 году. Через год НКО получила еще один грант на расширение своей деятельности.

Еще один победитель конкурса грантов НКО «Равные возможности» помогает москвичам найти любимое дело и реализовать себя. Сотрудники обучают людей с ментальными особенностями зарабатывать с помощью творчества.

С целью поддержки и развития организаций правительство Москвы ежегодно проводит конкурсы на получение грантов. Город выделяет около 400 миллионов рублей. За последние пять лет финансовую помощь в рамках конкурса получили более тысячи НКО, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о конкурсе для социальных НКО. Он стартует 8 июня.

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