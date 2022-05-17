Переселение в дом по реновации продолжается в Измайловском районе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский проезд, 5/1к1 Карта всех событий

В построенный по программе реновации дом в Измайловском районе продолжается переселение горожан. Об этом во вторник, 17 мая, заявил министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сегодня к осмотру новых квартир и переселению могут приступить жильцы дома на улице Никитинской. Ранее им были направлены письма с предложениями равнозначных квартир в новом жилом корпусе по адресу Измайловский проезд, дом 5/1, корпуса 1–4, — сказал он.

Гаман отметил, что в общей сложности обладателями нового жилья станут 172 москвича. Это 80 семей.

Всего в Измайловском районе идет переселение шести многоквартирных домов. Около 812 человек получат новое жилье, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что жители еще двух пятиэтажек в районе Хорошево-Мневники начали переезд по программе реновации в новостройку на улице Генерала Глаголева. Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман добавил, что 11 мая к процедуре переезда приступили 443 человека.