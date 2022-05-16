Расселение двух домов по реновации началось в районе Хорошево-Мневники

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Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 5к1 Карта всех событий

Жители еще двух пятиэтажек в районе Хорошево-Мневники начали переезд по программе реновации в новостройку на улице Генерала Глаголева. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Переезды по программе реновации в Северо-Западном округе стартовали в марте прошлого года. За прошедший с этого момента период на территории округа под заселение передано 10 новостроек, расположенных в пяти районах округа: Митино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Хорошево-Мневники. В современный жилой корпус на улице Генерала Глаголева дом 5, корпус 1 начинают переезд жители двух панельных пятиэтажек, — рассказал Левкин.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман добавил, что 11 мая к процедуре переезда приступили 443 человека (162 семьи). На данный момент в Хорошево-Мневниках переселяются жители шести домов. Обладателями новых квартир уже стали 346 семей, которые уже заключили договоры с департаментом.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев также сообщил, что в столичном районе Очаково-Матвеевское передали под заселение две новостройки по программе реновации.

По его словам, с начала реализации программы реновации в столице введено в эксплуатацию 189 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров.