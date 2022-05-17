Бизнесмен Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Фото: Cкриншот видео на YouTube-канале David Rubenstein

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что американские власти виноваты в высокой инфляции в США. Такое мнение он выразил в связи с тем, что уровень инфляции в Америке приближается к максимуму за последние 40 лет.

— Они хотят замылить тему, и это понятно. Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего вредит наименее богатым. Неправильное направление не поможет стране, — написал предприниматель на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в том случае, если бы попытки американских властей добавить в бюджет государства еще 3,5 триллиона долларов увенчались успехом, это привело бы к еще более высокой инфляции.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что сегодняшняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а нынешний президент Штатов Джо Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

В свою очередь ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.