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Бизнесмен Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Полина Долганова
В мире
Бизнесмен Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США
Фото: Cкриншот видео на YouTube-канале David Rubenstein

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что американские власти виноваты в высокой инфляции в США. Такое мнение он выразил в связи с тем, что уровень инфляции в Америке приближается к максимуму за последние 40 лет.

— Они хотят замылить тему, и это понятно. Инфляция — это регрессивный налог, который больше всего вредит наименее богатым. Неправильное направление не поможет стране, — написал предприниматель на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в том случае, если бы попытки американских властей добавить в бюджет государства еще 3,5 триллиона долларов увенчались успехом, это привело бы к еще более высокой инфляции.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что сегодняшняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а нынешний президент Штатов Джо Байден лично убил «американскую мечту». По словам бывшего президента, он мог бы предотвратить российскую спецоперацию на Украине, если бы в настоящее время был у власти.

В свою очередь ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон заявил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.

Инфляция США Джефф Безос
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