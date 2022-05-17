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Эксперт назвал преимущества рублевых вкладов

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт назвал преимущества рублевых вкладов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Держать деньги на банковских вкладах — неплохое решение, также стоит рассмотреть рынок облигаций, российских акций, а также фонды, вкладывающие в коммерческую недвижимость. С их помощью можно получить стабильный поток средств, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Эксперт отметил, что при рублевых вкладах риски минимальны.

— По рублевым вкладам еще недавно была доходность 20 процентов, сейчас она понижена, но все равно вполне приемлема. Возможно, доходность где-то и ниже инфляции, но это неплохие проценты. Поэтому действительно рублевый вклад — не такое уж и плохое решение, — отметил он в комментарии НСН.

Эксперт также перечислил альтернативные вкладам инструменты. Так, облигации федерального займа могут дать порядка двенадцати процентов годовых, корпоративные облигации — около 1–14 процентов.

Решением для частных инвесторов также могут стать фонды, вкладывающие в коммерческую недвижимость, в частности, в складскую. Такие инвестиции могут дать неплохой стабильный доход.

Денежный вклад стоит открыть в банке сейчас, поскольку в дальнейшем процент по вкладам будет снижаться. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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