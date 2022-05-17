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Рафик Загрутдинов: Детский сад с бассейном появится на Петрозаводской улице в 2023 году

Александр Афонин
Город
Рафик Загрутдинов: Детский сад с бассейном появится на Петрозаводской улице в 2023 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Петрозаводская улица, 28А Карта всех событий

В следующем году на Петрозаводской улице специалисты возведут детский сад с бассейном. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— На территории будущего детского сада в Ховрине начались фасадные работы. Строительство здания детского сада с бассейном ведется по адресу улица Петрозаводская, дом 28а, — сказал он.

Детский сад представит собой здание переменной этажности. Он будет рассчитан на 350 детей.

На первом этаже здания расположатся служебно-бытовые и технические помещения, а также бассейн, пищеблок и так далее.

На втором этаже разместятся детские группы, музыкальный зал, кабинет логопеда и психолога, а также физкультурные залы.

Третий этаж будет отдан под детские группы и блок административных помещений.

Рафик Загрутдинов: Детский сад с бассейном появится на Петрозаводской улице в 2023 году Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Загрутдинов отметил, что до конца года в столице появится еще десять новых детских садов.

Накануне Рафик Загрутдинов сообщил, что строители завершают монтаж фасадов подстанции скорой помощи в Щербинке. Общая готовность здания оценивается в 64 процента.

Район Ховрино Детские сады Рафик Загрутдинов
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