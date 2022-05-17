Первый экосветофор начали тестировать в Москве

Светофор / Фото: Анна Быкова

Тестирование первого «умного» экосветофора началось в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 17 мая.

В дептрансе уточнили, что в светофор встроен датчик определения качества воздуха около пешеходного перехода. Так, если вредные выбросы превышают норму, регулятор движения самостоятельно включает фазу для пешеходов.

«Умный» светофор сохраняет качество воздуха, не заставляет пешеходов ждать и не создает помех движению транспорта.

— В столице большое внимание уделяется экологии. Развитие городской транспортной системы — одна из главных причин снижения вредных выбросов. Запуск электробусов, замена парка подвижного состава, ограничение на въезд грузовиков сделали воздух в Москве чище. Мы будем и дальше запускать новые проекты, и начинаем тестирование экосветофоров. Это еще один шаг в сторону чистого города, — передает Telegram-канал дептранса слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

25 апреля в столице объявили о появлении первых бесконтактных кнопок для переключения светофора по пяти адресам в Москве. Новые кнопки очень просты в использовании: чтобы перейти дорогу, человеку необходимо провести рукой рядом с устройством, размещенном на светофоре.